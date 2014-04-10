Такую позицию высказал в эфире Эспрессо TV депутат Сейма, бывший вице-шеф Бюро национальной безопасности Польши и вице-министр иностранных дел Витольд Ващиковский.

"Путин имеет исключительные планы и амбиции. Он много раз публично заявлял, что самой большой трагедией для него и его поколения был упадок и распад Советского союза. Он в своей политике стремится к восстановлению России, чтобы она занимала такую позицию, которую занимал Советский Союз", - сказал он.

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Политик считает, что, чтобы получить такие позиции, Россия должна присоединить много территорий бывшего Советского Союза, а значит, не только Украина может быть такой целью.

"Пару дней назад я был в Сараево в Боснии и Герцеговине, и знаю, что боснийцы также поражены, потому что наблюдают, что россияне пытаются довести ситуацию до восстания боснийских сербов и оторвать часть Боснии - приобщить ее к Сербии. Путин имеет планы не только в отношении Украины, но и других стран Центрально-Восточной Европы", - сказал Ващиковский.

Впрочем, бывший вице-шеф Бюро национальной безопасности Польши считает, что до активных военных действий не дойдет, ведь в 21 веке войну выигрывают не пушками.

"Агрессия в Крыму напоминает аншлюс Австрии в 38 году, и много политиков об этом говорило. Понятно, что в 30-х годах Гитлеру хватило шести лет, когда дошло до 39 года - и он развязал большую мировую войну. Это был период, когда не было компьютеров, не было ракет, не было таких технологий как сейчас. Сейчас, так выглядит, если бы богатое, решительное государство хотело бы пойти на акты агрессии и развязать войну, то могло бы это сделать за время короче за шесть лет - сейчас при использовании ракетных технологий или кибер-войны можно дестабилизировать весь мир в течение нескольких недель", - резюмировал он.