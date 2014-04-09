Российское ФСБ выдворило из страны якобы активистов "Правого сектора"

Об этом сообщает ИТАР-ТАСС со ссылкой на пресс-службу УФСБ по Ростовской области.

По данным УФСБ, из страны были выдворены Виталий Кривошеев (1987 г.р.), Артем Головко (1982 г.р.) и Кирилл Пилипенко (1989 г.р.).

Читайте такжеЗа последний месяц задержано столько же шпионов и диверсантов, как за все времена независимости - СБУ"В ходе допросов они сообщили о своих контактах с представителями СБУ, от которых получили инструкции о проведении фотосъемки мест дислокации и фиксации фактов передвижения военной техники ВС РФ в приграничных с Украиной регионах", - говорится в сообщении пресс-службы.

Как уточняет ведомство, выдворенные активисты "Правого сектора" также должны были изучать социально-политическую ситуацию и устанавливать контакты с представителями российских радикальных структур. Деятельность активистов была выявлена до того, как они успели нанести ущерб безопасности России.

Им запрещено въезжать на территорию РФ на срок до 5 лет.