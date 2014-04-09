В центре Одессы сепаратисты возводят баррикады

В центре Одессы сторонники федерализации возводят баррикады.

Как передает корреспондент УНИАН, на Куликово поле, где расположены палатки антимайдана, завезли песок, который укладывают в строительные полиэтиленовые мешки и складывают из них баррикады.

Ограждение, высотой около 1 метра, обустраивают по периметру площадки, на которой находится палаточный городок. Сюда же свезли много автомобильных шин, которые также выложили возле мешков.

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Также пророссийские активисты привезли на Куликово поле старые доски, различную металлическую арматуру. На вопросы журналистов люди, выкладывающие все эти приспособления, предпочитают не отвечать или говорят, что «для защиты от нападения майданутых».

Один из присутствующих, отдающих указания другим гражданам, Егор Кваснюк (сын депутата Одесского горсовета от партии «Родина» Григория Кваснюка), заявил, что это – бутафорные баррикады, которые необходимы для того, чтобы 10 апреля отпраздновать День освобождения города от фашистских захватчиков.

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Как сообщал УНИАН, 7 апреля в Одессе брат арестованного, подозреваемого в сепаратизме Антона Давидченко – Артем Давидченко во время пророссийского митинга на Куликовом поле призвал построить баррикады. Перед этим несколько активистов призывали собравшихся «прямо сейчас начать активные действия» - идти маршем к Дюку, чтобы «разобраться» с находящимися там сторонниками единой Украины, идти на захват областной администрации и здания областного управления СБУ.

10 апреля – 70 лет со Дня освобождения Одессы от фашистских захватчиков.

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В Одессе недалеко от железнодорожного вокзала, на Куликовом поле, пророссийские активисты установили около 10 палаток, в которых постоянно находятся люди. На Куликовом поле, в основном, по воскресеньям проводятся пророссийские митинги.