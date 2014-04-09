Количество погибших в ходе массовых протестов возросло до 105 человек - Минздрав
10:09, 09 апреля 2014Политика
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Количество жертв акций протестов в Украине, начиная с 30 ноября 2013 года и по состоянию на 9 апреля 6:00, увеличилось до 105 человек.
Количество погибших в ходе массовых протестов возросло до 105 человек - Минздрав
Об этом говорится в сообщении пресс-службы Министерства здравоохранения Украины.
При этом с 18 февраля по 9 апреля к бригадам экстренной медицинской помощи и в учреждения здравоохранения Киева за медицинской помощью обратился 1737 человек, 1155 из них были госпитализированы.
На лечении в учреждениях здравоохранения Киева по состоянию на 9 апреля находятся 98 человек.Читайте такжеКоличество погибших во время массовых акций протеста возросло до 104 человек – Минздрав
За последние сутки, по состоянию на 6:00 среды, за медицинской помощью к бригадам экстренной медицинской помощи обратились 11 человек, шестеро из них были госпитализированы, произошел 1 летальный случай.
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