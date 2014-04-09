Крым оказался на грани бензинового кризиса

Нефтетрейдеры говорят, что предотвратить топливном коллапса не в состоянии, сообщает ТСН.

Сейчас на АЗС распродают остатки, завезенные с материковой Украины. "На сегодня мы имеем по разным видам топлива от 6 до 10 дней запаса. Сейчас пока еще у нас есть возможность, чтобы не допустить дефицита использовать те нефтепродукты, которые ранее поступили в Крым", - заявил представитель самопровозглашенной власти полуострова Вадим Жданов.

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Железной дорогой бензин уже не завозят. Если доставлять топливо на полуостров машинами, цена на него возрастет еще больше. Уже сейчас литр 95-го бензина стоит почти 14 гривен. А поставки топлива из России пока не налажено.

"Основные причины объективные - у нас нет формы платежей с Российской Федерацией, нет рублевых счетов. Мы еще не отработали логистику этих поставок, откуда и что, это новое для нас, не только операторов, но и наших российских партнеров", - признался директор топливно-энергетической компании Ленур Сеттаров.