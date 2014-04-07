Россияне создадут три КПП на границе Крыма с Украиной

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе ведомства.

«Крымская таможня продолжает мероприятия по укомплектованию штата таможенных постов на севере Крыма», - говорится в сообщении.

Таможенники в штатном режиме осуществляют таможенный контроль в пунктах пропуска «Турецкий вал», «Перекоп» и «Сиваш», обеспечивая с 26 марта беспрепятственное перемещение грузов и физических лиц, говорится в сообщении.

При этом, по информации ведомства, таможенное оформление товаров в пунктах пропуска не производится. Грузы проходят документальный контроль и, как правило, выпускаются без задержек при наличии соответствующих товаросопроводительных документов. Исключение составляют случаи, когда выявляются оружие, наркотики, культурные ценности и иные предметы с особым порядком перемещения.

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Подчеркивается, что крымские таможенники осуществляют необходимые контрольные мероприятия в пунктах пропуска во взаимодействии с пограничниками и представителями других правоохранительных органов РФ. Все пункты пропуска оснащены средствами технического контроля. На рабочих местах созданы условия для выполнения должностными лицами служебных обязанностей по временной схеме.

Справка УНИАН. 16 марта при военной и политической поддержке Российской Федерации в Крыму состоялся неконституционный и не признанный миром референдум о самоопределении Крыма. По данным самопровозглашенных крымских властей, 96,77% принявших участие в голосовании высказались за присоединение Крыма к России.

17 марта нелегитимный парламент Крыма провозгласил регион независимым суверенным государством - Республикой Крым – и обратился к России с предложением о принятии Республики Крым в состав РФ в качестве нового субъекта со статусом республики.

18 марта в Кремле был подписан так называемый «договор» о принятии в состав РФ Крыма и Севастополя.