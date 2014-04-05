Аваков возмущен, что суд отпустил организатора расстрела поста ГАИ

Об этом он сказал в эфире программы "Шустер LIVE", пишет Украинская правда.

"Люди, которые осуществили это убийство – жестокое, но не бессмысленное, с явно провокативной целью сорвать стабилизацию – были арестованы. Против них есть все улики и доказательства", - рассказал Аваков.

"И сегодня вечером одного из них – организатора этого убийства – апелляционный суд отпустил. Отпустил по непонятным мне причинам – то ли испугавшись давления, то ли взяв деньги", - добавил он.

"Лично глава Киевского апелляционного суда, я это как министр заявляю, совершенно поступил неадекватно – изменил меру пресечения "арест" на меру пресечения "свободен" без каких-либо ограничений. И я не понимаю такого правосудия. У нас больное правосудие. И мы не выйдем из этой ситуации, мы не получим справедливого возмездия, пока у нас так будет работать суд", - подчеркнул министр.

Как известно, 2 марта ночью у КП "Бровары" было совершено убийство трех сотрудников Государственной автомобильной инспекции МВД Украины в Киеве.