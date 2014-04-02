МВД проверит законность действий Асавелюка во время Майдана

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил заместитель министра внутренних дел по общественной безопасности Сергей Яровой на брифинге в Кабинете министров.

"На сегодняшний момент он - полковник, который служит во Внутренних войсках (МВД Украины) на должности начальника отдела по координации действий спецподразделений. Он допрашивался в Генпрокуратуре, никаких обвинений не получил. Министром буквально вчера принято решению по проведению служебной проверки", - сказал он.Читайте такжеВ МВД прокомментировали появление полковника Асавелюка среди милиции на Майдане

Яровой добавил, что по результатам проверки МВД оценит законность действий Асавелюка в ходе командования подразделениями Внутренних войск.