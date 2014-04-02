Комиссия МВД подтвердила, что Сашко Билый застрелился сам

Об этом говорится в заключении служебного расследования обстоятельств его гибели, опубликованном на сайте МВД.

В частности, расследованием было установлено, что Музычко действительно сам случайно выстрелил в себя во время задержания, причем правоохранители действовали в соответствии с законодательством.

Читайте такжеВ "Правом секторе" отрицают, что Сашко Билый застрелился«По результатам служебного расследования нарушений служебной дисциплины и других нормативно-правовых актов, регламентирующих деятельность органов внутренних дел в действиях работников ГУБОП МВД Украины не установлено», - сказано в документе.

Также члены комиссии рекомендовали закончить служебное расследование и считать недостоверными сведения, которые привели к открытию расследования.

Копию заключения и материалы служебного расследования рекомендовано направить в Генеральную прокуратуру для принятия решения согласно действующему законодательству.