Глава МИД Германии отказал Украине в перспективе членства в НАТО

Об этом сообщает РАР со ссылкой на заявление министра после сегодняшней встречи с коллегами из Польши и Франции в рамках состоявшегося в Германии неформального форума Веймарского треугольника.

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"Могу себе представить формы более интенсивного сотрудничества с Украиной в рамках Совета НАТО - Украина. Но не вижу возможности членства в НАТО", - сказал Штайнмаер, отметив, что это его личное мнение.

По словам министра, его порадовали слова главы украинского правительства Арсения Яценюка, который сам "с большой осторожностью" говорил о перспективах вступления Украины в НАТО.

Штайнмаер также напомнил недавние слова президента США Барака Обамы о том, что Украина "сейчас не находится на пути, который ведет в НАТО".

Оценивая ситуацию в Украине, Штайнмаер сказал, что увидел "малые признаки деэскалации", обратив внимание на начало работы миссии ОБСЕ и отвод части российских войск от границ с Украиной.