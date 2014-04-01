В разведке США считают, что РФ готовит почву для захвата востока Украины

В программе телеканала "Фокс" глава Комитета разведке Палаты Представителей США Майк Роджерс выразил серьезное беспокойство в отношении присутствия российских войск на украинско-российской границе, передает Голос Америки.

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"Мы видим десятки тысяч солдат. И речь не только об их количестве, речь идет об их назначении и конфигурации, какие именно военные единицы расположены на границе, и на что именно они способны. Они имеют все необходимое на сегодняшний день на восточной границе, чтобы зайти на территорию Украины, если будет принято такое решение. У них есть отряды спецназначения, тяжелая артиллерия, пехотинцы - все, чтобы вторгнуться в Украину. По моему мнению, они будут продолжать давить, они продолжают проводить пропагандистскую кампанию в восточной Украине, чтобы подготовить почву для захвата восточного региона", - заявил Майк Роджерс.