Милиция и Самооборона заблокировали "Правый сектор" в гостинице "Днепр"
Правоохранители заблокировали отель "Днепр" на Европейской площади в Киеве.
По свидетельствам очевидцев там находятся несколько десятков вооруженным автоматическим оружием неизвестных лиц, сообщает пресс-служба МВД Украины.
"Ситуация полностью контролируется и повторение таких террористических поступков МВД впредь не допустит", - отмечают правоохранители.
Также в МВД заявили, что в результате стрельбы на Европейской площади пострадало трое человек.
"По словам врачей у мужчин диагностировано огнестрельные ранения грудной клетки, поясницы и голени. Также установлено, что пострадавшие - жители Киева, Киевской области и АР Крым, 1958, 1995, 1990 годов рождения соответственно", - информируют в ведомстве.
Журналист "5 канала" Святослав Цеголко в своем Facebook сообщает, что самооборона Майдана окружила периметр вокруг отеля "Днепр".
"30 самообороновцев окружили "Днепр", чтобы в периметр не попали случайные люди. Ребята из "Правого сектора" продолжают паковать вещи в грузовик. Внутри отеля, по данным работников, более ста ребят из "Правого". Вооруженные", - написал Цеголко.