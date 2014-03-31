У председателя Меджлиса крымских татар Чубарова умер отец
09:19, 31 марта 2014Политика
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У председателя Меджлиса крымских татар Рефата Чубарова 30 марта на 84-м году жизни скончался отец - Абдураман Чубаров.
В Чубарова умер отец
Как сообщили УНИАН в пресс-службе Меджлиса, "Абдураман Чубаров - уроженец села Айсерез Судакского района Крымской АССР. 13-летним подростком, как и все крымские татары, был депортирован из Крыма. Отец четырех сыновей.
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Поддерживал и помогал Национальном движении крымских татар. В 1968 году перевез свою семью в Крым, но вместо Айсереза смог поселиться в степном селе Привольное Красноперекопского района. Работал строителем-каменщиком до выхода на пенсию.
Похороны состоятся сегодня в с. Привольное в 14.00 по киевскому времени.
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