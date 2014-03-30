Госдума: защитить россиян в Украине может только федерализация

Об этом в своем Twitter заявил председатель Комитета по международным делам Государственной Думы Алексей Пушков.

"Федерация - единственная форма госустройства, которая позволит защитить права русских и русский язык в Украине. Иначе их ждут произвол и ассимиляция", - отметил Пушков.

Позже он добавил: "Кто имеет уши слышать, да услышит. Шуфрич уже назвал русских на Украине "изгоями". Это не оговорка - это истинное отношение к ним киевской элиты. Изгои. И не только Шуфрич. МИД Украины: русские и русский язык не являются системообразующими элементами с точки зрения этногенеза Украины (!). То есть - изгои".

Как известно, ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что кризис в Украине невозможно решить без введения федеративного устройства в государстве.

Украинский МИД отреагировал на заявления министра Лаврова и предложил российской стороне,

прежде, чем диктовать свои ультимативные условия суверенному и независимому государству, обратить внимание на катастрофическое состояние и полное бесправие собственных национальных меньшинств, в том числе украинской.

"Почему бы России не наполнить федерализм, который, кстати, зафиксирован в официальном названии государства, реальным, а не декларативным смыслом? Почему бы не дать больше полномочий национальным субъектам федерации, развитие который подавляется сегодня так же жестко, как подавлялся и в царские, и в советские времена? Почему бы не ввести иные, кроме русского, государственные языки, в том числе украинский - язык миллионов граждан России? Почему бы не позволить провести референдумы о широкую автономию, а, в случае необходимости, и о независимости, в национальных субъектах федерации?" - спросили в ведомстве.