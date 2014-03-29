Съезд «Батькивщины» завершился

14:54, 29 марта 2014
Политика
3 0

XII съезд Всеукраинского объединения "Батькивщина", который проходил на Софийской площади в Киеве, завершился, передает корреспондент УНИАН.

Съезд "Батькивщины" завершился

«Батькивщина» выдвинула своего лидера Юлию Тимошенко кандидатом на должность президента Украины для участия в выборах 25 мая.

Решение было принято единогласно.

Читайте также«Батькивщина» выдвинула Тимошенко кандидатом в президенты

Как сообщал УНИАН, для участия в работе съезда было избрано 499 делегатов, принимали участие в работе 482 делегата.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter