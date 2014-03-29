Съезд «Батькивщины» завершился

«Батькивщина» выдвинула своего лидера Юлию Тимошенко кандидатом на должность президента Украины для участия в выборах 25 мая.

Решение было принято единогласно.

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Как сообщал УНИАН, для участия в работе съезда было избрано 499 делегатов, принимали участие в работе 482 делегата.