Лукашенко не признает Януковича президентом
Президент Белоруссии Александр Лукашенко не признает Виктора Януковича президентом Украины.
Об этом он заявил в интервью в эфире Шустер Live, передает ТСН.
"Какой он для меня президент, который президент: "Товарищи, я жив-здоров". - Сразу вопрос где твоя армия?", - отметил Лукашенко.
Он убежден, что Янукович, несмотря на все должен был "оставаться со своим народом, а не "убегать".
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"Президент должен быть со своим народом. Даже, если в тебя будут стрелять", - подчеркнул Лукашенко.
"Когда в Раде звучат голоса, что Янукович самоустранился, то что я должен сказать", - спросил белорусский президент.
В то же время Лукашенко заявил, что не одобряет действий Януковича и критикует его. Но он отметил, что критикует его "как друга".