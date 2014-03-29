Лукашенко не признает Януковича президентом

Об этом он заявил в интервью в эфире Шустер Live, передает ТСН.

"Какой он для меня президент, который президент: "Товарищи, я жив-здоров". - Сразу вопрос где твоя армия?", - отметил Лукашенко.

Он убежден, что Янукович, несмотря на все должен был "оставаться со своим народом, а не "убегать".

Читайте такжеЛукашенко о Крыме: Почему не боролись, если это ваша земля?

"Президент должен быть со своим народом. Даже, если в тебя будут стрелять", - подчеркнул Лукашенко.

"Когда в Раде звучат голоса, что Янукович самоустранился, то что я должен сказать", - спросил белорусский президент.

В то же время Лукашенко заявил, что не одобряет действий Януковича и критикует его. Но он отметил, что критикует его "как друга".