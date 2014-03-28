Минрегионстрой: Воду Крыму отключать не будут, оккупация временная

Водоснабжение Крыма не будут прекращать.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Минрегиона Украины, сегодня у вице-премьер-министра Украины – министра регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Владимира Гройсмана обсудили вопросы обеспечения жителей и предприятий Крыма бесперебойного водоснабжения.

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К обсуждению того вопроса были привлечены представители Государственного агентства водных ресурсов и ряда министерств, в частности, аграрной политики и продовольствия, экологии и природных ресурсов, энергетики и угольной промышленности и др.

В связи с неопределенностью на сегодняшний день статуса субъектов хозяйствования территории Крыма Гройсман поручил соответствующим органам исполнительной власти отработать механизмы взаимодействия и взаиморасчетов с местными предприятиями-водопользователями на полуострове.

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«Ни у кого нет сомнения, что Крым – это Украина. И оккупация – это временная ситуация. Нам необходимо сделать все, чтобы система подачи воды в Херсон и АР Крым не была нарушена», – подчеркнул вице-премьер.