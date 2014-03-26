Украинцы перечислили армии более 50 миллионов гривень помощи

На сегодня на счета Министерства обороны Украины в рамках помощи военнослужащим население перечислило более 50 млн грн.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил заместитель министра обороны Леонид Поляков на брифинге в Кабинете министров.

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"Население Украины продолжает активно предоставлять благотворительную финансовую помощь. На этот момент уже более 50 млн грн перечислено на счета", - сказал он.

Также, по его словам, продолжаются переговоры с партнерами, которые пообещали Украине военную и материальную помощь.