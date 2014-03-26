ЕC запретил выдавать крымчанам визы на территории России

12:36, 26 марта 2014
Политика
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Европейский союз запретил выдавать российским гражданам Крыма все виды европейских виз, включая шенгенские, в посольствах и визовых центрах стран ЕС на территории РФ.

Крымчане за визой должны будут ехать в Украину / visittoukraine.com

Жители оккупированого россиянами Крыма смогут получить визу только в посольствах на территории Украины.

Эту информацию подтвердила ИТАР-ТАСС пресс-служба Еврокомиссии.

"Согласно решению Европейского совета, визы в страны Евросоюза будут выдаваться жителям Крыма только в Украине, поскольку Крым является (по мнению Брюсселя) частью этой страны", - отметили в ЕК. На этом основании дипмиссии государств ЕС в России не будут ставить визы в российские паспорта жителям Крыма.

"Для получения визы жителям Крыма необходимо будет обращаться в посольства соответствующих государств в Украине с паспортом гражданина этой страны. В этом случае решение о выдаче виз будет приниматься соответствующей страной", - пояснили в пресс-службе ЕК.

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