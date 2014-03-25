Турчинов поблагодарил крымских военнослужащих

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Верховной Совет, об этом Турчинов сказал сегодня на пленарном заседании парламента.

Председатель Верховной Рады отметил, что, «несмотря на очень серьезные потери, на проблемы, которые существуют в Крыму, большинство военнослужащих выполнили свой военный долг и продержались на протяжении месяца, предоставив возможность Вооруженным силам подготовиться для защиты и обороны всех рубежей Украины».

«Вооруженные силы приведены в полную боевую готовность, начата частичная мобилизация, военные части подготовлены к выполнению своего военного долга», - отметил он.

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Турчинов поблагодарил военнослужащих, которые «защитили свою страну и предоставили возможность подготовить сопротивление захватчикам».

По его словам, для сотен тысяч наших граждан оккупация Крыма превратилась в личную трагедию.

«Я попросил Кабинет министров, ведомства и учреждения, которые будут заниматься помощью беженцам, не бюрократически, не формально, а искренне отнестись к этой проблеме. Это боль для всей Украины», - сказал Турчинов

Председатель Верховной Рады выразил убеждение, что украинские военные и граждане, которые вынуждены сегодня покидать свои дома в Крыму, вернутся на свою Родину.

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«Мы будем ожидать этого не так долго. Это произойдет в ближайшее время», - отметил он.

Открывая пленарное заседание, Турчинов отметил, что, к величайшему сожалению, провокации оккупационных войск Российской Федерации в Автономной Республике Крым, направленные против украинских военнослужащих, их семей, граждан, которые остались верными Украине, системно продолжаются.

Руководитель парламента напомнил, что, учитывая угрозу жизни и здоровью украинских военных, членов их семей, СНБО принял решение о передислокации воинских частей, расположенных в Крыму, а также обо эвакуации их семей. Кабинет министров и Министерство обороны, сказал он, получили поручение обеспечить достойный уровень проживания для военнослужащих и их семей в местах передислокации.

Турчинов также сообщил, что многие жители Крыма выезжают с полуострова из-за существования реальной опасности их жизни и здоровью.