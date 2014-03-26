Сегодня состоится заседание Правительства при участии Комиссаров ЕС
07:17, 26 марта 2014Политика
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Сегодня в 14.00 начнется заседание Правительства с участием Комиссара Европейского Союза по вопросам расширения и политики соседства Штефана Фюле и Комиссара ЕС по вопросам бюджета и финансового планирования Януша Левандовски.
Сегодня при участии Комиссаров ЕС состоится заседание Правительства / lenta-ua.net
Европейские комиссары и ряд представителей Генеральных директоратов Европейской комиссии прибывают в Украину для совместных консультаций с членами Кабинета Министров по вопросам, связанным с имплементацией Соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС, отмечается также в сообщении.
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