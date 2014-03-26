Сегодня состоится заседание Правительства при участии Комиссаров ЕС

Европейские комиссары и ряд представителей Генеральных директоратов Европейской комиссии прибывают в Украину для совместных консультаций с членами Кабинета Министров по вопросам, связанным с имплементацией Соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС, отмечается также в сообщении.