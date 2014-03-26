МВД расследует правомерность применения оружия при задержании Сашка Билого - Аваков

"Учитывая большой общественный резонанс спецоперации МВД по задержанию Александра Музычко, принято решение опубликовать максимально подробную хронологию событий той ночи, а кроме того - сделать максимально прозрачными результаты служебного расследования по проверке правомерности применения оружия сотрудниками милиции. Кроме того, МВД готово допустить к оценке результатов этого расследования уполномоченного представителя от общественности », - заявил министр.

«Вместе с тем, я настаиваю на том, что сегодня любой человек, в руках которого находится незарегистрированное оружие, является преступником. Независимо от цвета партийного флага или провозглашаемых лозунгов. Как бы он себя не называл, хоть «Правым сектором», хоть «Самообороной Майдана». Каждый преступник должен быть и будет разоружен и привлечен к ответственности строго по закону. Иначе мы порядок на улицы не вернем!», - добавил Арсен Аваков.

Как сообщал УНИАН, около 9 утра 25 марта сектор связей с общественностью УМВД Украины в Ривненской области сообщил, что тело Музычко (Сашка Белого) с огнестрельными ранениями в сердце было обнаружено сегодня ночью неподалеку от села Бармаки недалеко от Ривне. По предварительной версии милиции, Музычко расстреляли неизвестные, которые приехали на трех микроавтобусах. Также сообщалось, что милиция открыла уголовное производство по факту убийства Музычко по ст. 115 УКУ (убийство).

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Вместе с тем ривненские активисты «Правого сектора» заявили, что Музычко «планомерно убили» работники спецподразделения «Сокол», и обвинили в этом министра внутренних дел Арсена Авакова.

Лидер «Правого сектора» Дмитрий Ярош выступил с требованием немедленной отставки Авакова, а также ареста всех причастных к убийству Музычко, в том числе командира спецподразделения УБОЗП «Сокол».

Вместе с тем первый заместитель министра внутренних дел Владимир Евдокимов сообщил, что Музычко был смертельно ранен из собственного оружия во время проведения спецоперации спецподразделением УБОП «Сокол» на территории Ривненской области по задержанию членов организованной преступной группы.