Пентагон отправит украинским военным 25 тысяч продовольственных пайков

Как сообщил официальный представитель министерства обороны США контр-адмирал Джон Кирби, продукты будут отправлены в Международный центр миротворчества и безопасности в городе Яворов (Львовская область), передает ИТАР-ТАСС.

По его словам, на завершение всей "бумажной работы" и доставку груза уйдет от трех до пяти дней, поэтому ожидается, что украинские военнослужащие получат американские продовольственные пайки уже к концу текущей недели. На вопрос, почему выбран именно такой вид помощи, Кирби ответил: "Они об этом попросили".

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Что касается остальной части запроса о военной помощи, с которым Украина обратилась к США, то он продолжает изучаться, сказал контр-адмирал.

"С точки зрения различных ведомств в Соединенных Штатах, внимание должно быть уделено небоевым компонентам", - подчеркнул представитель Пентагона.