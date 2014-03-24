Большая семерка и ЕС угрожают России новыми санкциями за отторжение Крыма от Украины

Как сообщает собственный корреспондент УНИАН в Брюсселе, об этом говорится в так называемой Гаагской Декларации, ее приняли лидеры США, Великобритании, Германии, Франции, Италии, Японии, Канады, а также Президент Европейского Совета Герман ван Ромпей и Президент Еврокомиссии Жозе Мануэль Баррозу.

”Сегодня мы подтверждаем, что действия России будут иметь значительные последствия. Это четкое нарушение международных норм и серьезный вызов верховенству права по всему миру и должно беспокоить все страны. В ответ на нарушение Россией суверенитета и территориальной целостности Украины и для демонстрации решимости ответить на эти незаконные действия, на двустороннем и многостороннем уровне мы ввели ряд санкций против России и ответственных лиц и учреждений”, - говорится в Декларации.

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”Мы готовы, усилить наши действия, включая скоординированные секторальные санкции, которые будут иметь все большее влияние на российскую экономику, если Россия будет продолжать эскалацию ситуации... Россия имеет четкий выбор. Дипломатическими каналами провести деэскалацию ситуации и мы поощряем российское правительство пойти этим путем. Россия должна уважать территориальную целостность и суверенитет Украины и Россия должна начать переговоры с правительством Украины... ”, говорится в заявлении.

Семерка подтвердила предыдущее намерение не проводить саммит восьмерки в июне в российском Сочи, а собраться на саммит в формате семерки в Брюсселе в то же время.