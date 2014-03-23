Турчинов требует от российской стороны освободить Мамчура и прекратить провокации

Как сообщили УНИАН в пресс-службе председателя ВР, по словам Турчинова, оккупационный контингент РФ, который находится в Крыму, продолжает провокации, шантаж, запугивание и похищение украинских граждан и военных, которые несут службу на территории полуострова.

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«Сегодня ночью был похищен настоящий офицер, патриот полковник Мамчур», - сказал Турчинов и отметил, что украинская власть требует немедленно освободить полковника и прекратить провокации и попытки захвата украинских воинских частей.

«Мы требуем остановить агрессию против Украины и наших граждан», - сказал он.

В связи с повторением похищений украинских военных, которое произошло после предыдущего освобождения заложников, Турчинов дал приказ соответствующим службам начать комплекс мероприятий надлежащего реагирования.

Как сообщал УНИАН, 22 марта состоялся штурм авиабазы в Бельбеке, на территорию воинской части прорвались представители «самообороны Крыма». Позже стало известно, что командира воинской части Мамчура похитили российские военные. По словам его жены, Мамчур арестован и доставлен в военную тюрьму в Севастополе.