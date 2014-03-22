Военные РФ склоняют украинских солдат к измене Родине
Представители кадровых органов Министерства обороны Российской Федерации склоняют военнослужащих Вооруженных Сил Украины к откровенной измене Родине, при этом цинично применяя метод "кнута и пряника".
Об этом сообщают в пресс-службе Министерства обороны Украины.
В то же время, заявления представителей кадровых органов Министерства обороны Российской Федерации о возможном приеме на российскую военную службу военнослужащих Вооруженных cил Украины не выдерживают критики, имеют откровенно провокационный характер и направлены на достижение однодневных целей, говорится в сообщении, пишет "Сегодня".
Это не предусмотрено порядком прохождения военной службы, как с точки зрения украинского, так и с точки зрения российского законодательства, добавляют в пресс-службе.
Министерства обороны отмечают, что для прохождения военной службы лицо должно иметь гражданство Российской Федерации, документально подтвердить соответствующий образовательный или военно - профессиональный уровень, состояние здоровья, морально - деловые качества, отсутствие судимости. Кроме того, "кандидат в военнослужащие" должен быть зачислен в штат воинской части и назначен на конкретную должность.
Как правило, таких процедур российские вербовщики в отношении украинских военнослужащих не соблюдают, что в дальнейшем станет основанием признать все договоренности недействительными, говорится в сообщении Минобороны Украины.
"Временные военнослужащие" и в российской армии будут считаться предателями и военнослужащими низшего сорта без дальнейшего военного будущего.