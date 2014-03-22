Военные РФ склоняют украинских солдат к измене Родине

Об этом сообщают в пресс-службе Министерства обороны Украины.

В то же время, заявления представителей кадровых органов Министерства обороны Российской Федерации о возможном приеме на российскую военную службу военнослужащих Вооруженных cил Украины не выдерживают критики, имеют откровенно провокационный характер и направлены на достижение однодневных целей, говорится в сообщении, пишет "Сегодня".

Это не предусмотрено порядком прохождения военной службы, как с точки зрения украинского, так и с точки зрения российского законодательства, добавляют в пресс-службе.

Министерства обороны отмечают, что для прохождения военной службы лицо должно иметь гражданство Российской Федерации, документально подтвердить соответствующий образовательный или военно - профессиональный уровень, состояние здоровья, морально - деловые качества, отсутствие судимости. Кроме того, "кандидат в военнослужащие" должен быть зачислен в штат воинской части и назначен на конкретную должность.

Как правило, таких процедур российские вербовщики в отношении украинских военнослужащих не соблюдают, что в дальнейшем станет основанием признать все договоренности недействительными, говорится в сообщении Минобороны Украины.

"Временные военнослужащие" и в российской армии будут считаться предателями и военнослужащими низшего сорта без дальнейшего военного будущего.