Генассамблея ООН проведет заседание по Украине 27 марта

На 27 марта запланировано заседание Генеральной Ассамблеи, посвященное ситуации в Украине. Об этом пишет Центр новостей ООН со ссылкой на пресс-секретаря Председателя 68-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН Афафа Конджу.

В сообщении отмечается, что в минувшую субботу Совет Безопасности ООН не смог принять резолюцию по разрешению кризиса в Украине. Ее поддержали 13 государств. Россия применила вето. Китай при голосовании воздержался.

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Генеральная Ассамблея ООН является главным совещательным органом ООН. Она состоит из представителей всех 193 государств-членов, каждое из которых имеет один голос. Решения по важным вопросам, таким как вопросы мира и безопасности или прием новых членов, требуют большинства в две трети голосов. Решения по другим вопросам принимаются простым большинством.

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Также в сообщении напоминают, что все резолюции Генеральной Ассамблеи ООН носят рекомендательный характер, но имеют большой политический вес в силу универсальности членства в Ассамблее.