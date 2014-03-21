Украинские военные в Крыму должны продержаться еще три-четыре дня - Тимошенко
Украинские военнослужащие должны продержаться в Крыму еще несколько дней.
Об этом сказала лидер ВО «Батькивщина» Юлия Тимошенко в программе «Шустер лайф» на Первом Национальном телеканале.
«Насколько я знаю, планы сегодня касаются трех-четырех дней», - сказала Тимошенко, говоря о дальнейшем пребывании украинских военных в Крыму.
Она отметила, что в Крыму есть много мужественных, профессиональных людей, которые выдерживают очень сильное давление со стороны российских военных.
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«Нам сейчас они нужны для того, чтобы защитить наши восточные и южные границы, мы не можем потерять этот потенциал», - сказала Тимошенко.
В то же время, по ее словам, Украина будет заботиться обо всех граждан Украины, которые сегодня остаются в Крыму.
Тимошенко сообщила, что сегодня встречалась с лидерами крымско-татарского народа, которые рассказали о реальных результатах референдума в Крыму. По ее словам, на самом деле за присоединение к РФ проголосовали лишь 34% крымчан.
По ее словам, Украина не признает аннексии Крыма и поэтому не может отказаться от помощи людям, которые проживают на ее территории. Она считает недопустимым отключать водоснабжение, газ и т.п. для собственных граждан, «опускаясь к методам Путина».
«Мы всегда будем рядом с ними, и никакие недружественные шаги за того, что там оккупанты, не должны касаться нашего народа, который остался в Крыму», - подчеркнула Тимошенко.
Она считает, что отказ от поддержки крымчан станет капитуляцией Украины.