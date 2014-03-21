В ВР зарегистрирован законопроект о денонсации "Харьковских соглашений"

Автором законопроекта выступил депутат от от "Батькивщины" Владимир Яворивский.

Текст законопроекта на сайте ВР в настоящее время отсутствует.

Напомним, Премьер-министр России Дмитрий считает, что Украина должна России 11 млрд долларов за денонсацию харьковских соглашений, поскольку Крым россияне считают своей территорией.

Как сообщал УНИАН, 21 апреля 2010 года в Харькове президенты Украины и России Янукович и Дмитрий Медведев подписали соглашение о продлении срока пребывания Черноморского флота РФ в Крыму после 2017 года на 25 лет (до 2042 года) с возможной пролонгацией еще на пять лет и о снижении цены на российский газ для Украины на 30%, но не более чем на 100 долл. за тысячу кубометров.