В ВР зарегистрирован законопроект о денонсации "Харьковских соглашений"
17:56, 21 марта 2014Политика
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В Верховной Раде зарегистрировали законопроект № 0077 о денонсации Харьковских соглашений.
В ВР зарегистрирован законопроект о денонсации Харьковских соглашений
Автором законопроекта выступил депутат от от "Батькивщины" Владимир Яворивский.
Текст законопроекта на сайте ВР в настоящее время отсутствует.
Напомним, Премьер-министр России Дмитрий считает, что Украина должна России 11 млрд долларов за денонсацию харьковских соглашений, поскольку Крым россияне считают своей территорией.
Как сообщал УНИАН, 21 апреля 2010 года в Харькове президенты Украины и России Янукович и Дмитрий Медведев подписали соглашение о продлении срока пребывания Черноморского флота РФ в Крыму после 2017 года на 25 лет (до 2042 года) с возможной пролонгацией еще на пять лет и о снижении цены на российский газ для Украины на 30%, но не более чем на 100 долл. за тысячу кубометров.
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