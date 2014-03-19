Процедура включения Крыма в состав РФ завершится до конца недели - спикер Госдумы

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом спикер Госдумы Сергей Нарышкин сказал журналистам в Госдуме.

"Нет сомнения, что Конституционный суд вынесет позитивное заключение. Это позволит президенту РФ внести эти законодательные акты в Госдуму. Мы ожидаем, что это будет сделано сегодня, и мы готовы в самые ближайшие сроки в соответствии с нормами международного права и нашей парламентской процедурой принять эти законы. Мы это сделаем до конца этой недели", - сказал Нарышкин.Читайте такжеВ Кремле подписано соглашение о принятии в состав РФ Крыма и Севастополя

По его словам, в российских министерствах работа по организации всех составляющих экономической и социальной жизни Крыма.

Нарышкин отметил, что речь идет, в частности о законодательстве, которое бы регулировало особые налоговые условия функционирования экономики Крыма.