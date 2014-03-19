МИД РФ: Москва одобрила визит Главы Совета Европы, но его не пустили в Россию "свои"

"В Москве оперативно откликнулись на этот запрос и предложили лидеру Евросоюза принять его 19 марта ...Однако Председателя Евросовета в Москву не пустили. Причем не пустили свои же", - говорится в заявлении МИД РФ, которое размещено на сайте ведомства.

В МИД похвалили Ромпея за желание узнать "правду о том, что творится в Украине".

Кроме этого, в ведомстве считают, что Глава Евросовета Герман ван Ромпей вошел в якобы "новый санкционный список - невыездных из Евросоюза в Россию.

"По иронии судьбы первым номером в этот список вписан сам Председатель Евросовета Х.Ван Ромпей", - сообщает МИД РФ.