МИД РФ: Москва одобрила визит Главы Совета Европы, но его не пустили в Россию "свои"
09:14, 19 марта 2014Политика
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МИД РФ утверждает, Главе Евросовета Герману ван Ромпею было предложено прибыть в Москву для переговоров 19 марта, однако его не пустили в Россию "свои".
МИД РФ: Москва одобрила визит Главы Совета Европы, но его не пустили в Россию "свои" / Фото : REUTERS
"В Москве оперативно откликнулись на этот запрос и предложили лидеру Евросоюза принять его 19 марта ...Однако Председателя Евросовета в Москву не пустили. Причем не пустили свои же", - говорится в заявлении МИД РФ, которое размещено на сайте ведомства.
В МИД похвалили Ромпея за желание узнать "правду о том, что творится в Украине".
Кроме этого, в ведомстве считают, что Глава Евросовета Герман ван Ромпей вошел в якобы "новый санкционный список - невыездных из Евросоюза в Россию.
"По иронии судьбы первым номером в этот список вписан сам Председатель Евросовета Х.Ван Ромпей", - сообщает МИД РФ.
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