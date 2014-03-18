Генсек НАТО: альянс приостанавливает практическое сотрудничество с РФ

Об этом заявил генеральный секретарь НАТО Андерс Фог Расмуссен в интервью американской телекомпании CNN, посвященном событиям в Украине, пишет ИТАР-ТАСС.

"Мы сейчас переосмысливаем наши отношения с Россией, - отметил он, - Мы уже решили приостановить практическое сотрудничество с РФ. А когда министры иностранных дел стран-членов альянса встретятся 1 и 2 апреля, они пересмотрят все наши связи с Россией".

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"Мы планировали провести совместную операцию на море по обеспечению безопасности американского судна, на борту которого будет уничтожено сирийское химическое оружие, - напомнил Расмуссен. - Мы будем охранять его, но Россия в операции участвовать не будет. Это один из примеров приостановки сотрудничества".

Ранее в понедельник Расмуссен по итогам встречи в Брюсселе с назначенным Верховной Радой исполняющим обязанности министра иностранных дел Украины Андреем Дещицей заявил, что Украина и НАТО подтвердили намерение о расширении военного сотрудничества и развитии украинских военных возможностей.