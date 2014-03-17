Крымские татары хотят получить статус коренного народа в АРК, чтобы отстаивать украинскую государственность

«Мы знаем, что российские власти готовят аннексию Крыма. Поэтому мы обратились к парламенту Украины с призывом признать статус коренного народа за крымскими татарами и немедленно обеспечить свободное волеизъявление крымских татар», - отметил заместитель председателя Меджлиса Нариман Джелял Радио "Свобода", а также добавил, что формой обеспечения прав крымскотатарского народа на самоопределение может стать всеукраинский референдум.

По словам заместителя председателя Меджлиса, несмотря на то, каким будет дальнейшее развитие событий в Крыму, такое решение обеспечит присутствие украинской государственности на Крымском полуострове.Читайте такжеСепаратисты: 96,77% крымчан проголосовали за воссоединение с РФ

«Всем известно, что крымские татары являются последовательными защитниками суверенности и территориальной целостности Украины, поэтому мы обратились к украинскому парламенту, украинскому народу предоставить нам возможность закрепить свой статус, статус коренного народа, признать этот статус в Украине решением Верховной Рады Украины. Для того чтобы мы, закрепившись, могли отстаивать украинскую государственность, украинскую суверенность в Крыму», – сказал Джелял.Читайте такжеВ Крыму лишь 0,5 % крымских татар приняли участие в нелегитимном референдуме - Чубаров

Как известно, распущенный Верховной Радой Украины парламент Крыма сегодня провозгласил регион «независимым государством» – Республикой Крым – и обратился к Российской Федерации с предложением принять ее в состав России. По данным самопровозглашенной крымской власти, на вчерашнем «референдуме» за присоединение к России высказалось почти 97% принявших участие в голосовании. Украина и международное сообщество называют «референдум» нелегитимным. С конца февраля Россия проводит военную оккупацию Крыма.

Как сообщал УНИАН, 17 марта в Верховной Раде Украины был зарегистрирован проект постановления «О Заявлении Верховной Рады Украины относительно гарантии прав крымскотатарского народа в составе Украинского государства». Этим проектом предлагается признать крымскотатарский народ коренным народом Крыма со всеми правовыми и социальными последствиями этого статуса.