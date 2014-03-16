Италия, Англия и Франция объявили крымский "референдум" вне закона

Об этом говорится в соответствующих заявлениях представителей этих государств.

Так, глава МИД Великобритании Уильям Хейг заявил, что власти страны не намерены признавать легитимность референдума о самоопределении Крыма, сообщает РИА Новости со ссылкой на AFP.

"Великобритания не признает референдум или его результаты, как и большая часть международного сообщества", - заявил Хейг в Брюсселе накануне встречи глав МИД Евросоюза.

Также он добавил, что действия России, которые "бросают вызов суверенитету и территориальной целостности Украины", могут иметь политические и экономические последствия.

Премьер-министр Великобритании Дэвид Кэмерон также заявил: "Мы не признаем референдум в Крыму или его результаты. Мы призываем Россию начать диалог с Украиной и решить кризис в рамках международного законодательства"

Кроме того, министр иностранных дел Франции Лоран Фабиус в своем Twitter'е заявил: референдум, прошедший в Крыму, незаконный и противоречит Конституции Украины.

"Россия несет особую ответственность на международной сцене как постоянный член Совета Безопасности ООН. Референдум в Крыму тем более незаконный, что он проходил под угрозой оккупационных российских сил", - отметил Фабиус.

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По его словам, Франция призывает Россию "немедленно принять меры, которые позволят избежать ненужной и опасной эскалации на Украине".

"Россия должна признать суверенитет и территориальную целостность Украины", - подчеркнул Фабиус.

Аналогичное мнение высказала глава МИД Италии Федерика Могерини: Италия считает проведение референдума о статусе Крыма нелегитимным и считает, что дипломатическое решение проблемы еще возможно.

"Италия вместе с другими европейскими партнерами считает нелегитимным проведение референдума об отделении Крыма и поддержала резолюцию, которая вчера была вынесена на обсуждение в СБ ООН", - заявила Могерини в Брюсселе.

Также глава МИД Италии отметила, что на встрече в Брюсселе министры примут решение о том, как применять согласованные ранее санкции в отношении граждан России и Украины "в случае, если не будет признаков улучшения ситуации".

По словам министра, дипломатическое решение проблемы еще возможно: дипломатические каналы остаются открытыми для урегулирования кризиса, в т.ч. предложение использовать наблюдателей миссии ОБСЕ, и ответный шаг теперь за Москвой.