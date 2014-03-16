В Севастополе на здании СБУ установили флаг России

Над зданием СБУ в Севастополе установили флаг России, не дождавшись результатов референдума о вступлении Крыма в состав РФ, - передает корреспондент «ОстроВа».

Флаг повесили еще несколько дней назад, однако затем его сняли, заменив на флаг Севастополя. Его охраняли все это время около 20 молодых ребят в спортивных костюмах.

16 марта российский флаг снова установили и сняли «охрану».