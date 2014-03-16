В Севастополе на здании СБУ установили флаг России

18:13, 16 марта 2014
Политика
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Не дождавшись результатов референдума, над зданием СБУ в Севастополе установили флаг России

Над зданием СБУ в Севастополе установили флаг России, не дождавшись результатов референдума о вступлении Крыма в состав РФ, - передает корреспондент «ОстроВа».

Флаг повесили еще несколько дней назад, однако затем его сняли, заменив на флаг Севастополя. Его охраняли все это время около 20 молодых ребят в спортивных костюмах.

16 марта российский флаг снова установили и сняли «охрану».

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