В Харькове участники митинга отправились в консульство РФ просить помощи
15:20, 16 марта 2014Политика
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В Харькове участники пророссийского митинга на площади Свободы отправились Генерального консульства Российской Федерации.
Как передает корреспондент УНИАН, в ходе принимают участие несколько тысяч человек, по разным подсчетам - до трех тысяч.
Перед колонной участники марша несут 100-метровый флаг РФ. Люди скандируют: «Харьков, вставай», «Россия», «Путин».
Перед этим возле Харьковской облгосадминистрации несколько десятков участников акции попытались прорвать кордон милиционеров, которые охраняют вход в здание. Милиционерам щитами удалось оттеснить митингующих.
Сейчас на площади Свободы напротив ОГА остаются еще около 150 активистов с георгиевскими лентами.
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