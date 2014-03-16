В Харькове участники митинга отправились в консульство РФ просить помощи

Как передает корреспондент УНИАН, в ходе принимают участие несколько тысяч человек, по разным подсчетам - до трех тысяч.

Перед колонной участники марша несут 100-метровый флаг РФ. Люди скандируют: «Харьков, вставай», «Россия», «Путин».

Перед этим возле Харьковской облгосадминистрации несколько десятков участников акции попытались прорвать кордон милиционеров, которые охраняют вход в здание. Милиционерам щитами удалось оттеснить митингующих.

Сейчас на площади Свободы напротив ОГА остаются еще около 150 активистов с георгиевскими лентами.