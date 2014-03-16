Нелегитимный премьер Крыма определил судьбу полуострова еще до начала референдума

Об этом самопровозглашенный премьер Крыма Сергей Аксенов написал еще до начала референдума в своем Twitter.

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"Референдум пройдёт так, как хочет этого народ Крыма и он будет неумолимым и безапелляционным, Крым станет частью России!".

Позже на той же странице в Twitter Аксенов отчитался, что уже успел проголосовать на референдуме.