Нелегитимный премьер Крыма определил судьбу полуострова еще до начала референдума
08:40, 16 марта 2014Политика
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О том, что "Крым станет частью России", Аксенов написал еще до начала референдума.
Позже Аксенов в своем Twitter отчитался, что уже успел проголосовать
Об этом самопровозглашенный премьер Крыма Сергей Аксенов написал еще до начала референдума в своем Twitter.
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"Референдум пройдёт так, как хочет этого народ Крыма и он будет неумолимым и безапелляционным, Крым станет частью России!".
Позже на той же странице в Twitter Аксенов отчитался, что уже успел проголосовать на референдуме.
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