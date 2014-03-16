Китай предлагает свое посредничество в решении "украинского кризиса"

Посол КНР в ООН Лю Цзеи подчеркнул, что КНР намерена выступить посредником и содействовать диалогу между сторонами, сообщает Эхо Москвы со ссылкой на Reuters.

Китайский план предполагает следующие шаги:

1. Как можно скорее учредить международный координационный орган с участием всех заинтересованных сторон;

2. Воздержание сторон от любых действий, способных привести к дальнейшей эскалации конфликта.

3. Устранение расхождений путем диалога и переговоров.

Ранее сообщалось, что Россия наложила вето на проект резолюции Совета Безопасности ООН по крымскому референдуму, Китай при голосовании воздержался.