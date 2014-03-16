Китай предлагает свое посредничество в решении "украинского кризиса"
04:43, 16 марта 2014Политика
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Посол КНР в ООН выступил со своим предложением по урегулированию кризиса, вызванного российской военной интервенцией в Крыму.
Россия заблокировала резолюцию Совбеза ООН / Reuters
Посол КНР в ООН Лю Цзеи подчеркнул, что КНР намерена выступить посредником и содействовать диалогу между сторонами, сообщает Эхо Москвы со ссылкой на Reuters.
Китайский план предполагает следующие шаги:
1. Как можно скорее учредить международный координационный орган с участием всех заинтересованных сторон;
2. Воздержание сторон от любых действий, способных привести к дальнейшей эскалации конфликта.
3. Устранение расхождений путем диалога и переговоров.
Ранее сообщалось, что Россия наложила вето на проект резолюции Совета Безопасности ООН по крымскому референдуму, Китай при голосовании воздержался.
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