Китай предлагает свое посредничество в решении "украинского кризиса"

04:43, 16 марта 2014
Политика
1 0

Посол КНР в ООН выступил со своим предложением по урегулированию кризиса, вызванного российской военной интервенцией в Крыму. 

Россия заблокировала резолюцию Совбеза ООН / Reuters

Посол КНР в ООН Лю Цзеи подчеркнул, что КНР намерена выступить посредником и содействовать диалогу между сторонами, сообщает Эхо Москвы со ссылкой на Reuters.

Китайский план предполагает следующие шаги:

1. Как можно скорее учредить международный координационный орган с участием всех заинтересованных сторон;

2. Воздержание сторон от любых действий, способных привести к дальнейшей эскалации конфликта.

3. Устранение расхождений путем диалога и переговоров.

Ранее сообщалось, что Россия наложила вето на проект резолюции Совета Безопасности ООН по крымскому референдуму, Китай при голосовании воздержался.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter