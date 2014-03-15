Сегодняшнее голосование в ВР показало, кто поддерживает Путина - Томенко

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Томенко.

«Я убежден, что граждане Украины должны знать всех депутатов, которые не голосовали за это решение или не пришли на заседание. Это люди, которые не хотят мира, которые против территориальной целостности, которые не понимают опасности военной угрозы со стороны России», – считает Томенко.

Он сказал, что странно, что этого до сих пор не понимают некоторые народные депутаты, в то время как это поняли даже граждане России, потому что наконец на всей территории РФ начались митинги, где люди выступают против войны, военной агрессии и захвата Крыма. «И недаром сегодня и в Москве, и в других городах России люди мудрее власти и объединяются под общим лозунгом «За Украину и Россию без Путина», - отметил Томенко.

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Как сообщал УНИАН, сегодня, 15 марта, Верховная Рада Украины приняла решение о досрочном прекращении полномочий Верховной Рады АР Крым.

Соответствующее постановление поддержали 278 народных депутатов.

В частности, от Партии регионов - 19 депутатов, “Батькивщины” - 83, из депгруппы “Суверенная Украина” - 30, “Экономическое развитие” - 30, от “Свободы” - 35, КПУ - 0, внефракционных - 4.