Тенюх: В Крыму уже почти 22 тысячи российских военных
22:08, 14 марта 2014Политика
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В Крыму на сегодня находятся почти 22 тысячи российских военнослужащих и этого количества военных хватит для наступательной операции за пределы Крыма, заявляет исполняющий обязанности министра обороны Украины Игорь Тенюх.
ИВ Крыму уже почти 22 тысячи российских военных
”За сегодняшнюю ночь, за сегодняшний день передислоцирована еще дополнительная численность военных России. И сейчас общая численность военных в Крыму достигла 22 тысяч человек”, - сказал Тенюх в эфире программы ”Шустер- Live” на Первом национальном, сообщает BBC Украина
Он отметил, что такие силы могут быть применены для проведения наступательной операции на остальную территорию Украины.
Вместе Тенюх выразил уверенность, что Вооруженные силы Украины смогут дать отпор иностранным войскам и защитить территорию Украины.
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