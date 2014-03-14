Тенюх: В Крыму уже почти 22 тысячи российских военных

”За сегодняшнюю ночь, за сегодняшний день передислоцирована еще дополнительная численность военных России. И сейчас общая численность военных в Крыму достигла 22 тысяч человек”, - сказал Тенюх в эфире программы ”Шустер- Live” на Первом национальном, сообщает BBC Украина

Он отметил, что такие силы могут быть применены для проведения наступательной операции на остальную территорию Украины.

Вместе Тенюх выразил уверенность, что Вооруженные силы Украины смогут дать отпор иностранным войскам и защитить территорию Украины.