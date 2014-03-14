ООН развернет в Крыму миссию Управления Верховного комиссара по правам человека

Об этом он сказал сегодня во время встречи с первым вице-премьер-министром Украины Виталием Яремой, сообщили УНИАН в Департаменте информации и коммуникаций с общественностью Секретариата Кабмина.

Главной задачей миссии, по словам Шимоновича, будет установление фактов нарушений прав человека на территории Автономной Республики Крым.

Он заверил, что миссия готова выступить гарантом того, что нарушения прав человека в Украине не будут скрываться.

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В то же время работа миссии поможет предотвратить факты спекуляции и построения пропаганды, которая базируется на неправдивой информации о фактах нарушений прав человека, подчеркнул помощник Генсека ООН.

В свою очередь Ярема заверил, что миссия ООН может рассчитывать на полную поддержку правительства Украины, приоритетом деятельности которого является установление мира и спокойствия в стране.