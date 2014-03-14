В Раде хотят денонсировать Соглашение о создании СНГ
19:55, 14 марта 2014Политика
2 0
Соответствующий законопроект был зарегистрирован в украинском парламенте.
Тарасюк предлагает отказаться от идеи СНГ / Радио Свобода
Народный депутат от «Родины» Борис Тарасюк зарегистрировал в Верховной Раде Украины законопроект о денонсации Соглашения о создании Содружества Независимых Государств (№0074).
Об этом сообщается на сайте парламента.
Читайте такжеНазарбаев предложил обсудить ситуацию в Украине в рамках СНГ и Таможенного союзаВ то же время текста законопроекта на сайте пока нет.
Справка. СНГ - Содружество Независимых Государств - межгосударственный союз, в который входит большинство бывших республик СССР. Украина является соучредителем СНГ вместе с Россией и Беларусью, однако Договор так и не был ратифицирован в Украине.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter