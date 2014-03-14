В Раде хотят денонсировать Соглашение о создании СНГ

Народный депутат от «Родины» Борис Тарасюк зарегистрировал в Верховной Раде Украины законопроект о денонсации Соглашения о создании Содружества Независимых Государств (№0074).

Об этом сообщается на сайте парламента.

Читайте такжеНазарбаев предложил обсудить ситуацию в Украине в рамках СНГ и Таможенного союзаВ то же время текста законопроекта на сайте пока нет.

Справка. СНГ - Содружество Независимых Государств - межгосударственный союз, в который входит большинство бывших республик СССР. Украина является соучредителем СНГ вместе с Россией и Беларусью, однако Договор так и не был ратифицирован в Украине.