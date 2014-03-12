Турчинов уверен в способности украинцев защитить свою страну

Об этом он сказал в интервью агентству «Франс Пресс», сообщает пресс-служба Верховной Рады.

«Мы защитим свое государство, и Майдан доказал, что украинцы умеют бороться за свои права», - сказал он.

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Турчинов отметил, что Украина не будет поддаваться на провокации, которые пытается совершить Россия, «разыгрывая в Крыму отработанные во время военных операций сценарии в Абхазии и Осетии и провоцируя прямой военный конфликт, во время которого может пострадать гражданское население».

«Но Украина будет действовать адекватно, защищая свою территорию. Мы поддерживаем и не оставляем наши военные части и военного моряка, который достойно выполняет свой долг в Крыму», - сказал Турчинов, отметив, что Вооруженные Силы Украины приведены в полную боевую готовность.

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В Украине, по его словам, происходит подготовка к частичной мобилизации в ряды армии и Национальной гвардии, решение о создании которой должна в ближайшее время принять Верховная Рада.

Относительно вопроса перемещения украинских военных по территории Украины - это закрытая информация, которая является государственной тайной, отметил Турчинов.

Он отметил, что Украина - целостное и неделимое государство, о чем «четко написано в ее Конституции».

Турчинов выразил надежду на поддержку западных партнеров и гарантов территориальной целостности Украины, в соответствии с Будапештским меморандумом 1994 года.