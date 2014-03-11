ВР закрыла заседание и сообщила, когда соберется вновь

18:03, 11 марта 2014
Политика
2 0

Завтра народные депутаты планируют работать в парламентских комитетах.

Следующее заседание ВР пройдет в четверг

Сегодняшнее заседание Верховной Рады Украины закрыто, следующее заседание состоится в четверг, 13 марта, в 10 часов утра.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил председатель Верховной Рады Украины Александр Турчинов.

Читайте такжеВерховной Раде Крыма выдвинули ультиматум

По его словам, в среду, 12 марта, народные депутаты Украины будут работать в парламентских комитетах для наработки общественно важных законопроектов, которые необходимо принимать.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter