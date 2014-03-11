ВР закрыла заседание и сообщила, когда соберется вновь
18:03, 11 марта 2014Политика
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Завтра народные депутаты планируют работать в парламентских комитетах.
Следующее заседание ВР пройдет в четверг
Сегодняшнее заседание Верховной Рады Украины закрыто, следующее заседание состоится в четверг, 13 марта, в 10 часов утра.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил председатель Верховной Рады Украины Александр Турчинов.
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По его словам, в среду, 12 марта, народные депутаты Украины будут работать в парламентских комитетах для наработки общественно важных законопроектов, которые необходимо принимать.
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