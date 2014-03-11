Командир автобатальона в Бахчисарае не предавал Украину - Куницын

Постоянный представитель президента в Крыму Сергей Куницын опровергает информацию о переходе командира автомобильного батальона в/ч А2904 в Бахчисарае Владимира Садовника на сторону россиян.

Как передает корреспондент "Сегодня.ua", об этом Куницын заявил журналистам в Раде.

"Подавали информацию, что он сдал часть. Он вчера в 24 часа вышел на связь и сказал: я ничего не сдавал, командиры мои на месте, два прапорщика предали - вскрыли склады и вместе с россиянами украли несколько машин. А командир батальона и его офицеры остались верны присяге", - заявил Куницын.

Напомним, вчера появилась информация, что в Бахчисарае был похищен командир украинской воинской части, подполковник Владимир Садовник. После этого в СМИ появилось сообщение, что якобы ранее похищенный Владимир Садовник сдал воинскую часть российским интервентам.