Губернатор намерен провести соцопрос о статусе Донецкой области

Власти Донецкой области поинтересуются у жителей региона их мнением по вопросу статуса Донбасса.

Об этом сегодня на пресс-конференции заявил глава Донецкой ОГА Сергей Тарута, сообщает «Донецк. Комментарии».

По его словам, в регионе целесообразно провести соцопрос на эту тему.

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«Мы должны работать в законодательном поле. Это означает, что проводить референдум нужно в рамках всей Украины… Поэтому здесь мы можем сделать референдум, а-ля социологический вопрос. Может быть разработаем форму, чтобы люди высказали свое мнение. Я считаю, что это очень полезно», - отметил Тарута.

Он подчеркнул, что в Украине на законодательном уровне невозможно инициировать и провести местный референдум.