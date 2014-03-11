Неизвестные в камуфляже не пускали прессу в ВР

Неизвестные люди в камуфляже заблокировали вход в первый подъезд Верховной Рады, через который обычно проходит пресса, передает Украинская правда.

Неизвестные утверждают, что ими командует Николай Кохановский. Они одеты в камуфляже и балаклавы, вооруженные бейсбольными битами. При этом они грубо ругаются и употребляют нецензурную лексику. Ранее именно они требовали какого-то статуса для Самообороны Майдана и угрожали никого не выпускать из здания. Сам Николай Кохановский сообщил, что неизвестные люди не являются участниками его движения.