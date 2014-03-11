Неизвестные в камуфляже не пускали прессу в ВР
12:22, 11 марта 2014Политика
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Неизвестные в камуфляже не пускали прессу в ВР. Они были вооружены бейсбольными битами.
Фото: Facebook Александра Аронца
Неизвестные люди в камуфляже заблокировали вход в первый подъезд Верховной Рады, через который обычно проходит пресса, передает Украинская правда.
Неизвестные утверждают, что ими командует Николай Кохановский. Они одеты в камуфляже и балаклавы, вооруженные бейсбольными битами. При этом они грубо ругаются и употребляют нецензурную лексику. Ранее именно они требовали какого-то статуса для Самообороны Майдана и угрожали никого не выпускать из здания. Сам Николай Кохановский сообщил, что неизвестные люди не являются участниками его движения.
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