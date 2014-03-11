Портнов получил гражданство России - Княжицкий

"Как мне сообщили российские журналисты, Андрей Портнов в Москве. Он получил гражданство России и консультирует аппарат Совета Федерации в вопросах организации присоединения Крыма. В это время его прямой начальник Сергей Левочкин катался на лыжах в Куршавеле, патронируемый им Михаил Добкин находится в СИЗО , еще один соратник Кернес - растерян. Ирина Бережная, которая предлагала честным журналистам заниматься дискредитацией Виталия Портникова остается депутатом Рады. Честные журналисты, которые "честно" молчали об этих предложениях остаются честными журналистами. Жизнь продолжается...", - написал депутат Николай Княжицкий на своей странице в Facebook.