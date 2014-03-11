Аваков утверждает, что за свой счет оплатил чартер в Харьков

"Сегодня спрашивают - летал ли я за государственный счет чартером в Харьков 4 марта? Ответ - я оплатил собственными средствами за билет свой и жены по 670$ за каждый - в самолете, что летел в Харьков из Жулян, воспользовавшись оказией с летящими харьковчанами. И сэкономил полдня времени", - написал Аваков в Facebook.

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По словам Авакова, доказательство того, что он оплатил чартер в Харьков из собственного кармана можно запросить в его пресс-службе.