В Луганске пророссийские титушки захватили телекомпанию «ИРТА»

Толпа людей выбила входные двери, заняла все кабинеты, вынесла огнетушители и угрожают сжечь телекомпанию, если им не отдадут для уничтожения исходные материалы для сюжета о вчерашнем захвате здания ЛОГА, сообщает irtafax.com.ua.

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Также титушки пытаются прервать вещание телеканала и требуют отключить эфир.

Нападавших не смутило даже то, что на телекомпании в этот момент были маленькие дети.

На данный момент в здании заблокированы несколько журналистов и руководство телекомпании «ИРТА». Милиция до сих пор не приехала.