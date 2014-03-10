В Луганске пророссийские титушки захватили телекомпанию «ИРТА»
17:17, 10 марта 2014Политика
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В Луганске пророссийские титушки захватили здание телекомпании «ИРТА».
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Толпа людей выбила входные двери, заняла все кабинеты, вынесла огнетушители и угрожают сжечь телекомпанию, если им не отдадут для уничтожения исходные материалы для сюжета о вчерашнем захвате здания ЛОГА, сообщает irtafax.com.ua.
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Также титушки пытаются прервать вещание телеканала и требуют отключить эфир.
Нападавших не смутило даже то, что на телекомпании в этот момент были маленькие дети.
На данный момент в здании заблокированы несколько журналистов и руководство телекомпании «ИРТА». Милиция до сих пор не приехала.
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